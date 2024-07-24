Турнир по шашкам посвятили Дню ВМФ

В Севастополе с 20 по 28 июля проходит ежегодный открытый турнир по русским шашкам. Турнир традиционно посвятили приближающемуся Дню Военно-Морского флота.

Турнир организован Федерацией шашек Севастополя совместно с Малой академией наук.

Соревнования проводятся в трех дисциплинах: классические шашки, рапид (быстрая игра) и блиц (молниеносная игра). Все началось 20 июля, когда были разыграны первые комплекты наград дисциплине «блиц».

«» июля турнир продолжился в дисциплине классические шашки.

Как сообщили в МАН г.Севастополя, всего в турнире участвуют более 40 спортсменов разных возрастов.

Особая категория участников – мановцы, которые противостоят порой титулованным шашистам с солидным стажем.

По словам директора МАН Сергея Пассеина, мановцев на турнире не меньше половины. В числе участников – восходящая спортивная звезда Николай Краснов.

Интересно, что мальчик пока ходит детский сад, но уже имеет спортивный шахматный разряд. Еще одна перспективная участница – Злата Маловичко, оба юных шашиста уже стали обладателями золотых наград на Первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по русским шашкам.

Соревнования проходят на площадке МАН, там же 28 июля состоится торжественное награждение и закрытие соревнований.