Рыбу от замора спасают кислородом

В Оленевке на северо-западе Крыма задействовали компрессорные установки для насыщения воды кислородом из-за гибели рыбы в одном из лиманов.

Как сообщила администрации Черноморского района, «сегодня утром в Оленевке на берег лимана выбросило мертвую рыбу. Такая ситуация на побережье сложилась из-за аномально жаркой погоды. Сейчас температура воды достигает 30-31°C. Высокие температуры приводят к гниению водорослей, что вызывает резкое выделение сероводорода и падение уровня кислорода».

Пробы воды и рыба отправлены на анализы.

«С помощью компрессоров запустили процесс аэрации, чтобы рыбы дышали кислородом и выдыхали углекислый газ», — сообщил заместитель главы администрации Черноморского района Александр Дудинова.

Весь день жители села, предприниматели, волонтеры и отдыхающие собирали на пляже рыбу, чтобы на солнце она не начала разлагаться.