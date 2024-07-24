Проезд льготников обходится городу слишком дорого

Депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова считает, что бесплатный проезд льготников в общественном транспорте и компенсация транспортным организациям стоимости этого проезда обходится Севастополю в непомерно большую сумму.

Эту мысль парламентарий озвучила 23 июля после отчетного доклада директора департамента финансов Алексея Плотникова по расходованию городского бюджета за прошедший год.

По словам А.Плотникова, в 2023 году правом бесплатного проезда в общественном транспорте пользовались более 120 тысяч льготников, совершено более 44 млн поездок.

— Мы из бюджета тратим более 1,4 млрд рублей на льготный проезд и компенсацию. Почти полтора миллиарда! Притом, что дополнительные триста миллионов на здравоохранении позволили нам значительно сократить смертность среди трудоспособного населения. Департамент социальной защиты на все меры поддержки, которые через него проходят, тратит 1,9 млрд рублей, — воззвала к коллегам Т.Щербакова.

По ее мнению, все эти огромные цифры должны заставить задуматься о возможности найти для этих средств более разумное применение. В качестве возможной альтернативы Т.Щербакова назвала текущие ремонты в школах или укладку асфальта во дворах. В качестве примера она назвала двор на ул.Кожанова, 1, 3, 5. Там огромные ямы, но для их латания в городском бюджете нет средств.

По словам Т.Щербаковой, депутаты должны обратить внимание на эти цифры при формировании бюджета на следующий период.

Стоит напомнить, что бесплатный проезд льготных категорий граждан в общественном транспорте был в Севастополе и до 2014 года, и ФЗ №6 гарантирует сохранение существовавших льгот.

Между тем, интерес депутата Т.Щербаковой к данной теме, возможно связан со слухами о ее переходе после сложения депутатских полномочий в сентябре в правительство города, где она будет заниматься социальными вопросами, в том числе льготами.