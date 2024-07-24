Пляж «Омега» закрыли до самоочистки бухты
Севастопольский пляж «Омега» временно закрыт. Запрет на купание будет действовать до пятницы, 26 июля.
Как сообщила «Севастопольской газете» глава Роспотребнадзора Анна Мелюх, причина приостановки работы пляжа связана с нарушениями, выявленными в ходе мониторинговых исследований и проведения лабораторного контроля морской воды.
На пляже установили таблички «Купание запрещено! Опасно для здоровья!»./ Минимум, до пятницы рекомендовано пляж закрыть, чтобы море самоочистилось.
Запрет обещают снять после того, как показатели качества морской воды придут в норму.