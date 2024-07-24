Остаток материнского капитала выплатят оперативно

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (о совершенствовании мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан)». В соответствии с поправками семьи смогут получить остаток средств маткапитала в виде единовременной выплаты. А пенсионеры старше 80 лет — ежемесячную прибавку к пенсии.

Если семья использовала материнский капитал не в полном объеме и на счету осталась сумма до 10 тысяч рублей, она сможет получить эти средства в виде единовременной выплаты. Закон вступит в силу сразу с момента опубликования, таким образом, семьи, которым положена эта выплата, смогут воспользоваться ею уже летом во время отпуска или при подготовке детей к школе. Дополнительную поддержку получат более 730 тысяч российских семей, сообщила пресс-служба госдумы.

Доплата 80+

В соответствии с принятым законом с 1 января 2025 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды I группы дополнительно к своей пенсии будут каждый месяц получать 1200 рублей.

Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически.