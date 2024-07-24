На улицы Ерошенко и Ульянова вернут одностороннее движение

Измененная на время строительства Нового Херсонеса схема движения транспорта вернется к прежней, но с существенным изменением.

С 19 марта по 2 августа из-за реконструкции ул.Древней временно изменили порядок движения по улицам, ведущим к Херсонесу. На улицах Ерошенко и Дмитрия Ульянова организовали двустороннее движение, остановка и стоянка транспорта на этих улицах запрещены.

Автобус №22 по ул.Дмитрия Ульянова сейчас не ходит. Он разворачивается у дома №20 по ул.Ерошенко и по этой же улице едет в обратную сторону к пл.50-летия СССР.

После завершения ремонта ул.Древней, участок по ул.Ерошенко от площади до поликлиники остается двусторонним, а на участке после дома №8 опять введут одностороннее движение. Аналогичный возврат к одностороннему движению произойдет и на ул.Дмитрия Ульянова.

По улице Древней можно будет доехать лишь до отеля «Парадиз». До главного входа в музей-заповедник «Херсонес Таврический» транспорт ходить не будет, там теперь будет организована пешеходная зона.