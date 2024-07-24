«Южный щит России»

Севастополь всегда был главной военной крепостью России на Черном море, его судьба — история защиты города, строительства оборонительных сооружений. Сначала это были земляные укрепления, однако с 20-х годов 19 века началось строительство каменных фортификационных сооружений. Всего их было создано 26, все они расположены вдоль береговой линии.

Руководитель Севастопольской региональной общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер» Илья Давыдов рассказал, как энтузиасты изучают историю батарей и пытаются привести их в порядок.

Именные батареи

Первой береговой батареей стала земляная батарея на северном входе в Севастопольскую бухту. Недавние исследования показали, что изначально земляное укрепление было построено в 1772 году, то есть еще до основания Севастополя. В 1840 году эта батарея станет каменной и получит название Константиновской.

Историки до сих пор окончательно не определились относительно происхождения названий первых севастопольских батарей — то ли они были названы в честь святых покровителей членов царской семьи, то ли в честь самих сановных особ.

До Крымской войны Константиновская батарея существовала в паре с Александровской, прикрывающей южный вход в бухту. Обе строились одновременно, но последняя в период англо-французской оккупации южной стороны города была взорвана. Такая же судьба постигла Николаевскую батарею на территории нынешнего Приморского бульвара. Ее, как и Александровскую, не восстановили.

В числе других именных батарей — Михайловская, Екатерининская (в районе нынешней площади Захарова), Павловская, предназначенная для обстрела передней части рейда и входа в Южную бухту. Также была батарея на месте современной 10-й береговой батареи (ул.Катерная).

От крепости до крепости

После Крымской войны России запретили держать военный флот на Черном море. Севастополь, до того числившийся «крепостью первого класса», на время утратил свое значение базы флота. Только после завершения франко-прусской войны (1870-1871 гг.) Россия перестала соблюдать эти договоренности, и Севастополь начинает возрождаться. Строится ряд береговых батарей. Почти все они в том или ином виде сохранились до наших дней.

По порядку рассчитайсь!

Итак, на Северной стороне находится мортирная батарея №7, построенная в середине 90-х годов 19 века. Батареи №8 и №9 расположены на южной стороне города, в районе мыса Хрустальный и современного Яхт-клуба ЧФ. Батарея №10 (изначально 1834 года постройки) — в районе недавно построенного Памятника примирения. Место расположения батареи №11 — современная улица Адмирала Владимирского, там сейчас действует народный музей.

Сдвоенные батареи №12 и №13 в настоящее время оказались на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» и, как предполагается, будут реставрированы в соответствии с историческим проектом.

Еще одна береговая батарея — №14 — находится на территории ЧВВМУ им.Нахимова. Более поздними постройками являются батарея №15 («Стрелецкий форт») на ул.Парковая, а также №16 и №24 — на территории между Учкуевкой и Любимовкой. Обе расположены в устье реки Бельбек.

Батареи — №17 в районе мыса Херсонес, а №18 — на территории военного полигона рядом с Голубой бухтой.

— Обе эти батареи так и не были достроены. Они были лишь наполовину залиты бетоном, — рассказывает И.Давыдов.

Перенумерация

Надо иметь в виду, что в советский период некоторые батареи были перенумерованы. Например, самая известная балаклавская батарея №19 (Драпушко) в досоветский период имела номер 22. На Караньском плато находилась батарея №21, юго-западнее Балаклавской бухты — №20, а №19 — в районе теперешнего авторынка.

К слову, 35-я Береговая батарея прежде имела номер 25, а знаменитая бронебашенная «тридцатка» — №26.

— Последние две были достроены уже после революции. То есть сначала ввели в строй 35-ю, потом, ближе к 40-м годам, 30-ю. Они — самые большие из севастопольских батарей, самые дальнобойные и имели наибольший радиус поражения — около 40 километров, — продолжает рассказ И.Давыдов.

Южный и Северный форты Балаклавы

Южный и Северный форты Балаклавы также яркие образцы фортификационного искусства начала 20 века. Речь идет о долгосрочных укреплениях, предназначавшихся для защиты южной стороны гарнизона Севастопольской крепости. Строительство велось с 1912-го по 1916 год.

— Основанием для наращивания боевой мощи укреплений стал проигрыш в Русско-Японской войне. Дело в том, что Порт-Артур захватили именно с суши. Во избежание подобного сценария было решено построить балаклавскую и бельбекскую группу береговых укреплений. Предполагалось, что при высадке десанта где-нибудь в районе Ласпи и его продвижении его должны остановить уже на подступах. — продолжил И.Давыдов.

По разным источникам, укрепления завершили на 90-95%, после выделенные средства закончились. Да и деньги нужны были на снабжение войны, в которую Россия вступила в 1914 году. Но даже и то, что успели построить, было достаточно для гарнизона примерно в 800 человек.

Интересно, что названия форт Северный и форт Южный — современные, как они назывались изначально, никто сейчас сказать не может.

К достройке вернулись лишь к 1925 году. Именно тогда был достроен тот самый серпантин, известный под названием «крепостная дорога». Есть сведения и о существовании секретного объекта «Голубь» с подземной радиостанцией, посредством которой держали связь с кораблями Черноморского флота. Из специальных связных колодцев, когда надо, поднимались антенны, а потом опускались обратно. Плюс на вершине форта Северный были построены швартовочные мачты, к которым крепились аэростаты, которые поднимали антенны еще выше, увеличивая дистанцию до береговых батарей.

Интересно, что в Первую мировую эти батареи пригодились только один раз, когда в 1914 году к Севастополю приблизился немецкий крейсер «Гебен». Правда, тот бой длился примерно 10 минут и по сути в том бою участвовали батареи, которые находились на Северной стороне: 16-я, часть Константиновской батареи, 7-я мортирная и даже 10-я береговая батарея.

— Вот и хорошо, что не пригодились! — говорит И.Давыдов.

На восстановление нужны миллиарды

О том, чтобы восстановить полностью оборонительную линию в ее изначальном виде, общественники и не мечтают. Говорят, что на это нужны миллиарды. Их дело — изучать историю и стараться донести ее до молодежи.

— Большинство этих батарей использовались в годы Великой Отечественной войны как опорные пункты для наших войск, как склады и объекты связи. У каждого объекта — своя история. Сейчас мы занимаемся тем, что приводим территории батарей в порядок: проводим субботники, привлекаем молодежь, рассказываем, что происходило, например, в годы Великой Отечественной войны, и о тех, кто там воевал, — делится И.Давыдов.

В планах ребят — привести батареи хотя бы в относительный порядок. В 2023 году они это сделали на пяти объектах.

— Установили на батареях 10, 24, 7-й Мортирной, а также на форте Северный и форте Южный информационные стенды, обрисовали их внутреннюю структуру. Мы также внесли на схему расположение орудий, поместили QR-коды, по которым можно перейти к дополненной реальности и в деталях разглядеть, какое вооружение там стояло, — объясняет И.Давыдов, добавляя, что элемент геймификации часто используется в современных экскурсиях для привлечения молодежи.

«Южный щит России»

Так называется сайт (южный-щит.рф), на который ребята выкладывают информацию по уже приведенным в порядок батареям. Пока их там пять. Еще четыре (15, 16, 19 и 21) — в планах на этот год. Таким образом предполагается создать полноценный маршрут для самостоятельного посещения всей батарейной линии — пешком или на машине. Второе возможно в течение одного дня, первое — растянется на несколько дней.

— Мы хотим, чтобы историей береговых батарей больше интересовались школьники и студенты. И это стало первым в России историческим туристическим маршрутом по фортификации, — заключает И.Давыдов.