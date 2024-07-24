Из больниц Севастополя выписаны все пострадавшие от ракетного удара 23 июня

Спустя месяц все раненые на пляже в Учкуевке люди, госпитализированные в городские больницы Севастополя, выписаны. В Москве продолжают лечение четыре ребенка, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человек получили ранения.

На лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им.Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр им.Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники были спецбортом МЧС направлены 22 пациента, в том числе 12 детей.

В настоящий момент в московских клиниках остаются четыре ребенка в состоянии средней тяжести.