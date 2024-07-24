ЕИРЦ не выдержал конкуренции

Вопрос о ликвидации ЕИРЦ (Единый информационно-расчетный центр) и замене его на «Цифровые инновации» в очередной раз подняли 27 июля на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя.

Депутат Антон Пархоменко поинтересовался у докладчика — руководителя ДИЗО Тимура Кулиева причинами ликвидации ЕИРЦ и стремительным заходом на его место коммерческой фирмы.

Депутат напомнил, что 15 декабря 2023 года парламентарии приняли 794-ЗС «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества города Севастополя на 2024 год», которым был утвержден план приватизации на 2024 год, где был и ЕИРЦ. Буквально спустя месяц-полтора это ГУП был ликвидировано.

— Это решение не совсем понятно, потому что логичнее было бы его акционировать и передать уже цельное предприятие, чтобы впоследствии бюджет получил прибыль. Вместо этого предприятие ликвидировали, и на его место зашел новый собственник, практически не потратив денег на то, что ему досталось в наследство. Почему было принято такое решение? — поинтересовался А.Пархоменко у руководителя ДИЗО.

Т.Кулиев довольно уклончиво объяснил смену оператора коммунальных платежей неконкурентоспособностью ЕИРЦ и отличной конкурентоспособностью «Цифровых инноваций».

— Организация, которая сейчас осуществляет деятельность вместо ЕИРЦ, обладала более конкурентным преимуществом для ресурсоснабжающих организаций. В связи с этим ЕИРЦ не выдержала конкуренцию с данной организацией. Не смогла найти себе клиентов для оказания услуг. В связи с этим правительством Севастополя было принято решение о ликвидации, потому что не осталось поля для деятельности, — констатировал Т.Кулиев.

По его словам, ДИЗО было заинтересовано акционировать ЕИРЦ, но, к сожалению, не получилось.