Дело об избиении подростка в Комсомольском парке передано в суд

Так как пострадавший — несовершеннолетний, уголовное дело расследовал Следственный комитет. Было установлено, что в июне 2024 года обвиняемый уроженец Республики Таджикистан в Комсомольском парке на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с несовершеннолетним местным жителем и нанес подростку удары ладонями по лицу.

«Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Таджикистан 2004 года рождения. Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Видео с избиением подростка в Комсомольском парке Севастополя было выложено в социальных сетях. В комментариях очевидцы сообщали, что в детском парке дрались две взрослые компании строителей-мигрантов, а 16-летнего подростка «избили случайно».

Во время расследования полиция установила, что участниками конфликта в том числе были пятеро незаконно находящихся на территории России граждан государства Центральной Азии.