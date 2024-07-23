Вместо земли можно взять миллион рублей

Участники СВО и члены их семей вместо бесплатных земельных участков , положенных им по закону, смогут получить компенсацию в размере одного миллиона рублей. Такое решение приняли депутаты на сессии заксобрания 23 июля.

В закон «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» внесены изменения. Согласно новой версии закона, также при оформлении участков и получении компенсации, снимается ограничение для детей погибших участников СВО, пока им не исполнилось 18 лет. Вместо несовершеннолетних с заявлением сможет обратиться законный представитель.

По словам представителя губернатора в заксобрании Виты Романив, предлагаемые изменения необходимы из-за увеличения числа людей, которые имеют право на получение бесплатной земли.

— Концепция очередности будет соблюдена и в получении компенсации. Департамент имущественных и земельных отношений присылает уведомление и ждет ответ о согласии или несогласии. Если он не согласен, то остается в очереди на получение земельного участка, очередность ровным счетом такая же, как и на получение земельного участка. Миллион рублей в равных долях будет распределен между членами семей погибших, — объяснил депутатам В.Романив.

Сейчас в бюджете зарезервировано 100 млн рублей, что позволит первым ста льготникам направить уведомление о получении компенсации. В дальнейшем с с доведением лимитов бюджетных средств, будут отправлены следующие уведомления.

— В настоящее время в очереди состоят более восьми тысяч участников СВО, предположительно, цифра превысила девять тысяч человек. Пока земельные участки получило около 400 человек. Элементарный расчет показывает, что если такими темпами мы и дальше будем предоставлять земельные участки, то легко подсчитать, что получить земельный участок участник СВО сможет через 10-15 лет, — заявил депутат Василий Пархоменко.

По его мнению, «благое дело превращается в фикцию», а сама процедура выдачи земель и компенсаций не продумана.

— Мне кажется, что мы идем не по совсем правильному пути, — подытожил выступление депутат.

Этим словам крайне удивился спикер заксобрания Владимир Немцев.

— Василий Михайлович, но вы же как депутат участвуете в формировании бюджета! И я хочу напомнить, что вы соавтор данного законопроекта. Вы же знаете, какой у нас бюджет, вы знаете, что вообще средства не предусмотрены и сейчас нашли 100 млн — это немалые средства, но к сожалению найти несколько миллиардов дополнительно невозможно. По земельным участкам вы знаете, что работа по формированию участков проводится. Но в Севастополе не так много земли свободной, вы тоже об этом знаете, — укорил коллегу-депутата В.Немцев.