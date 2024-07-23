В садовых товариществах шуметь нельзя

Поправки в городской закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан» депутаты заксобрания Севастополя приняли сразу в двух чтениях. Под защиту от шума в новой версии закона теперь подпадают и садовые товарищества.

Дополнение в закон «О тишине» от 26 июля 2021 года дорабатывали почти год. Нужно было учесть баланс интересов различных категорий граждан. В результате удалось устранить замечания, в том числе, замечания прокуратуры. Теперь территории садоводческих некоммерческих товариществ признаются защищаемыми от действий, нарушающих тишину, рассказала о поправках депутат Елена Глотова. Изменения не потребуют дополнительного финансирования.

Документ приняли сразу в двух чтениях. Правда, один депутат проголосовал «против».

Согласно региональному закону «О тишине», в выходные дни нарушать тишину запрещается с 23.00 до 9.00. В будни запрет действует с 22.00 до 7.00. Дневной «тихий час» — с 13.00 до 15.00.

Есть также дополнительные ограничения для строительных работ в многоквартирных и частных жилых домах, общежитиях, гостиницах. Шуметь там нельзя с 20.00 до 9.00 в будни и с 19.00 до 10.00 в выходные. Отдельно введен запрет на использование звукоусилителей, игру на музыкальных инструментах, пение, крики на Приморском и Матросском бульварах с 8.00 до 23.00.