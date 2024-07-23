В лотерее волонтеров выигрывают все

В Севастополе проводятся уникальные лотереи и распродажи, которые с начала СВО организовали волонтеры. Выиграть можно авторские вязаные игрушки, шляпки, сумочки и за очень скромные суммы купить украшения или даже картины. Деньги идут на помощь фронту.

В волонтерском движении «Защитники 2022» состоит уже более пяти тысяч человек. За два года у организации появилось несколько подразделений и несколько из них проводит лотереи, которые пользуются успехом.

— Мы провели уже 57 лотерей. С каждой новой лотереей добавляется по два-три человека, но уже сформировалась постоянная публика. Разыгрывается в основном все, что сделано руками. Администратор нашей группы сама ездит, ищет и выкупает вещи. У нас есть постоянная помощница Светлана, она прекрасно вяжет игрушки и отдает их нам для розыгрышей, — рассказала замруководителя СРБОО «Защитники 2022» и руководитель группы «Лавочка-Булавочка» Татьяна Романова.

Принять участие в лотерее очень просто. Время от времени волонтеры в группе в телеграм-канале выкладывают очередной лот. Например, сейчас разыгрывается вязаная зайчиха в красном платье, до этого — плюшевый кот-подушка, а еще раньше — деревянная ключница ручной работы. Стоимость билета — 100 рублей, а вот количество участников варьируется — бывает и 20 и 30, а если особенно интересный приз — то и 50. Шансов победить очень много — счастливчик выбирается методом случайных чисел. Лотереи в «прямом эфире» проводит администратор группы и волонтер Ольга Медведева.

— Вырученные с лотерей деньги полностью уходят на закупку необходимого для бойцов. Это могут быть прицелы, телескопические приклады, также запчасти на технику или что-то из строительных материалов, — рассказала Т.Романова.

В фотоотчете волонтеров о том, что было куплено на лотерейный деньги, чего только нет: шины для автомобилей, бочки для топлива, газовые туристические баллончики, огнетушители, молотки и палатки, машинное масло, гвозди и даже пакеты для мусора. Пакеты и другие расходные материалы всегда нужны для полевого госпиталя. Недавно удалось приобрести лобовое стекло для автомобиля 810-й бригады.

Есть еще и «Покупайки» — туда на продажу выкладывается все, что горожане приносят совершенно безвозмездно. Это новые вещи, которые по каким-то причинам им не пригодились: одежда, сумки, картины, косметика, украшения — все идет в дело. Особенным спросом пользуются комнатные цветы.

У другого подразделения волонтерского движения «Северяночки» своя «фишка». У них состоялась 25 юбилейная лотерея. Разыгрывались вязаные из шляпки из натуральной рафии — цвета кофе с молоком и цвета солнца. Это такое волокно из пальмовых листьев. Их вяжет мастерица из Балашихи Елена Колесникова. Она верный друг севастопольских волонтеров. Кроме шляпок она вяжет красивые сумки, тапочки и другие полезные вещи.

— Если это вещь востребованная, люди участвуют в лотереях с удовольствием. Например, модные шляпки разлетелись за два дня. Но эти же люди и так нам переводят деньги, а здесь еще приятный бонус. В основном, у нас постоянные участницы берут по два-билетика сразу, — говорит администратор группы «Северяночки» Ирина Дудкина.

Все, что удалось выручить на лотерейные деньги — до копейки отправляется в «оборот». На них покупают продукты для сухих супов, материалы для маскировочных сетей и все, что необходимо для участников СВО.