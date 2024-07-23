Уничтожили 15 беспилотников

В ночь на 23 июля силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БПЛА на Севастополь.

Как сообщил губернатор города в соцсетях, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников. Осколки БПЛА упали в одном из садовых товариществ, разбито стекло грузового автомобиля. Осколки второго беспилотника также упали рядом с домом в районе еще одного СНТ.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — говорится в ночном посте губернатора.

В Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 21 один БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.