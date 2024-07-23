Строители хотят зарплату и справедливости

По информации из соцсетей возбуждено уголовное дело по жалобе строителей о нарушениях при реконструкции общежитий одного из вузов Севастополя.

Бригада строителей из 40 человек пожаловалась Президенту на коррупцию на федеральной стройке и полное игнорирование их обращений местными властями.

Видеообращение строителей о том, что работодатель задолжал им зарплату за несколько месяцев на сумму более пяти миллионов рублей, а также иных нарушениях, допущенных при реконструкции общежитий СевГУ, было выложено в соцсети. Пост отследили сотрудники Следственного комитета, после чего руководитель ГСУ по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по доводам группы рабочих.

В рамках расследования будут тщательным образом изучены все предоставленные заявителями сведения, дана оценка действиям заказчика и подрядной организации.

К концу рабочего дня рабочие опять выложили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили, что конфликт улажен благодаря дипломатическим способностям подрядчика. Зарплату им выплатили полностью.