Скрывают, что применяют пестициды

В Севастополе 68 сельхозпредприятий используют химикаты и делают это под контролем. А вот 11 — подобную информацию предпочитают скрыть.

«При проведении мониторинга выявлено 11 зарегистрированных в ФГИС «Сатурн» хозяйствующих субъектов, которые не ведут работу в системе, не вносят сведения о плане применения и использования пестицидов и агрохимикатов», — сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сельхопроизводители обязаны указывать все операции с пестицидами и агррохимикатами в системе ФГИС «Сатурн»: когда были приобретены препараты, какое их количество использовано. Благодаря этому надзорные ведомства в дистанционном режиме контролируют оборот химикатов и следят за тем, чтобы их не применялось слишком много.

Если этой информации нет в системе ФГИС «Сатурн», значит, сельхозпроизводитель нарушает федеральный закон и, возможно, что-то скрывает. По фактам нарушений предприятиям объявлены предостережения.

Справка

Пестициды — химические или биологические препараты, используемые для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды и агрохимикаты не безопасны для человека и могут стать причиной отравлений, так как в их состав входят вредные химические вещества: соединения азота, фосфора, калия, мышьяка, меди, серы, хлорорганические соединения, нитро- и хлорпроизвольные фенола, алкалоиды, содержащие никотин.