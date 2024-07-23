С образования переключили на культуру

«Наш Президент Владимир Владимирович Путин вчера подписал Указ главы государства об изменении состава Государственного Совета Российской Федерации, в соответствии с которым я назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Ранее в Госсовете я возглавлял комиссию по направлению «Образование», — сообщил М.Развожаев в соцсетях.

Губернатор поблагодарил В.Путина за оказанное доверие и отметил, что «сейчас как никогда актуальна задача по развитию нашей культурной идентификации, мы должны сделать так, чтобы каждый человек в нашей стране гордился своей культурой. И здесь я, конечно, имею в виду культуру не только как отрасль, но прежде всего как базовую цивилизационную идентичность».

Всего указом Президента от 22 июля 2024 года в Госсовете создана 21 комиссия по направлениям социально-экономического развития Российской Федерации. Раньше комиссий было 18. Направления «Образование» в новом перечне нет.