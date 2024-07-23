Руководителю ДИЗО припомнили и «Родину», и «Черноморец»

Небольшое выступление директора департамента имущественных отношений Тимура Кулиева на сессии Заксобрания вызвало бурю эмоций. К нему возникли вопросы по поводу тихой продажи кинотеатра «Родина» и реконструкции ЦКБ «Черноморец».

Так, депутат Василий Пархоменко потребовал объяснить продажу балаклавского кинотеатра «Родина». О том, что кинотеатр больше не принадлежит городу, выяснила «Севастопольская газета». Объект культурного наследия регионального значения, переименованный в «Монпепос», без привлечения внимания был продан весной этого года частной фирме. Информация редакции вызвала большой общественный резонанс.

По словам Т.Кулиева, законодательство позволяет продавать имущество, которое находится в ведении ГУПов и МУПов. А «данный объект был реализован ГУПом на законных основаниях с согласия департамента имущественных отношений и никаких нарушений не было».

— Абсолютный беспредел происходит. Складывается впечатление, что по Балаклаве ходит дядька и говорит: «Вот это мне заверните и вот это». Так был продан охотничий домик. И другие объекты улетают как пуля! Я считаю, что продавать имущество города можно только с согласия заксобрания, — возмутился депутат В.Пархоменко.

Он обратил внимание, что нет никаких планов приватизации или соглашений об инвестиции по ЦКБ «Черноморец» и только сейчас проводятся попытки как-то оценить его стоимость.

Историческое здание «Черноморца» на пл.Лазарева хотят переделать в пятизвездочный отель, дополнив его многоэтажкой — дополнительным корпусом на ул.Воронина.