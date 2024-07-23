Расследуется нападение собак на женщину

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм 47-летней жительницей Севастополя в результате нападения на нее собак.

«В ходе мониторинга телеграм-каналов был выявлен пост, в котором сообщается о нападении двух собак, предположительно, породы стаффордширский терьер, на женщину в районе улицы Генерала Мельника. Пост сопровождается видеозаписью. В настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь, назначена соответствующая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства происшествия: имеется ли у собак владелец, либо же животные являются безнадзорными. В таком случае будет дана оценка действиям уполномоченных служб, которые не приняли мер по отлову и ограничению численности бездомных животных.

Председатель СК России запросил доклад по этому уголовному делу.

Нападение двух бойцовских собак произошло днем 20 июля у недостроенного дома в переулке Генерала Мельника. Женщина сильно пострадала. Ее доставили в Первую горбольницу.

Автор поста в телеграм-канале «ЧП Севастополь» отмечает, что «скорая» приехала быстро, а «сотрудники полиции Нахимовского РОУМВД прибыли на место, спустя примерно 4-5 часов...»

Он просит «помочь в розыске хозяев этих агрессивных собак, во избежание в дальнейшем более тяжёлых последствий».