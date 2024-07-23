Проекты с объемом инвестиций более 2 млрд рублей добавились в СЭЗ Севастополя в 2024 году

Инвесторы, которые намереваются вложить в свои проекты суммарно более 2 млрд рублей, присоединились за первое полугодие 2024 года к свободной экономической зоны (СЭЗ) в Севастополе, сообщили ТАСС в правительстве города.

«С января по июнь 2024 года правительством Севастополя заключены договоры об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории города федерального значения Севастополя. Объем задекларированных капитальных вложений по указанным договорам составляет 2 млрд 236 млн рублей», — говорится в сообщении.

Новые участники СЭЗ работают в таких отраслях как сельское хозяйство, телекоммуникации, строительство, транспорт, сфера услуг, торговля и социальная сфера. До конца 2024 года планируется заключить еще 19 договоров об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Севастополя.

В начале года в департаменте экономического развития города сообщали, что в сумме все участники СЭЗ намерены вложить в реализуемые проекты в 2024 году 3 млрд рублей, ожидается создание свыше тысячи рабочих мест.

По данным на начало 2024 года, инвестиционные проекты на территории Севастополя реализовывали 356 участников СЭЗ, общий объем капитальных вложений, предусмотренный заключенными договорами, — свыше 11 млрд рублей, фактический же объем с 2015 года нарастающим итогом, по предварительным данным, превысит 17,3 млрд рублей, в части создания рабочих мест — свыше 15,3 тысяч по состоянию на начало 2024 года. Среди направлений преобладают проекты в сферах промышленности, услуг, строительства, торговли, наибольший объем капитальных вложений с 2015 года отмечается в сельском хозяйстве — 4,3 млрд рублей. С момента создания СЭЗ участники выплатили почти 43,5 млрд рублей в виде налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней, получив при этом различные налоговые льготы и льготы по уплате страховых взносов на сумму свыше 22 млрд рублей.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. Их резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество сроком на десять лет, земельного налога на три года, ввозных таможенных пошлин и налогов. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.