Новый Херсонес открывают в тестовом режиме

Историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе откроется 28 июля в тестовом режиме. Около двух месяцев понадобится, чтобы провести наладку всего комплекса.

«28 июля мы обещали открыть [этот комплекс]. Ситуация такова, что мы открываем его пока в тестовом режиме. Частично будут ограничены посещения. И в то время как посетители будут приходить, порой незаметно для зрителей, а порой — будут закрываться для зрителей какие-то части экспозиции, [будет идти] наладка всего комплекса. Это обычная история для подобных комплексов», — сообщил ТАСС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), принимавший активное участие в создании комплекса.

Митрополит уточнил, что в мировой практике известны прецеденты, когда такие работы продолжались до полутора лет после открытия объекта. «[В случае с парком в Севастополе] думаю, что мы за 1,5-2 месяца с этим справимся», — подчеркнул митрополит.

При этом он пояснил, что для всех желающих доступ откроется только 30 июля: а 28-го запланировано освящение комплекса, и парк посетят только представители духовенства, которые проведут крестный ход и божественную литургию.

На территорию — бесплатно, в музеи — за деньги

Доступ в историко-археологический парк будет бесплатным, но только по предварительной регистрации.

«Вход [на территорию Нового Херсонеса] полностью бесплатный. Но в целях безопасности осуществляться вход будет только после регистрации, которую можно пройти на официальном сайте комплекса», — сказал митрополит.

Он уточнил, что сайт херсонес.рф заработает 28 июля, в день освящения комплекса. Также бесплатным будет вход в Музей христианства.

По данным фонда «Моя история», который курирует создание парка, для посещения Музея Крыма и Новороссии и Музея античности и Византии придется купить билет через сервис «Касса24». После открытия комплекса можно будет также приобрести комплексные билеты на посещение всех музеев и экскурсионное обслуживание, а также воспользоваться аудиогидом.

Для некоторых категорий посетителей доступ будет бесплатным — в том числе, для ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и их семей. Для севастопольцев и крымчан вход в Музей античности и Византии также будет бесплатным, но по предварительной регистрации

Новый Херсонес с мая по сентябрь будет работать ежедневно с 8.00 до 00.00 Вход в комплекс будет ограничен в 23.00. С октября по апрель — с 9.00 до 22.00, вход на территорию — до 21.00.

Входа в музейно-храмовый комплекс будет два: через КПП на ул.Древней, 3 и на ул.Надежды Островской, 21.

Место для свадеб

На территории Нового Херсонеса будет работать загс. Он расположится в Музее христианства в зале, где рассказывается об истории любви князя Владимира, крестившего Русь, и византийской царевны Анны.

«Мы с Михаилом Владимировичем [Развожаевым, губернатором Севастополя] решили, что в одном из помещений музея будет загс — в конкретном помещении, где будет рассказываться о князе Владимире и его жене, принцессе Анне, с которой они здесь и стали мужем и женой. Это брак был поразительный, до конца жизни», — сказал митрополит.

М.Развожаев в свою очередь пояснил, что территория парка уже является популярным местом для прогулок и фотосессий молодоженов. Свадебные процессии начали приезжать сюда на третий день после открытия первого объекта комплекса — школы искусств.

«Уверен, что весь Новый Херсонес станет излюбленным местом для молодоженов. Я думаю, в Год семьи первая пара уже сможет зарегистрироваться. И конечно, им будет рассказано об истории князя Владимира и его избранницы, <...> Ведь этот брак, эта любовь изменила его жизнь — до он был язычником со всеми вытекающими, а потом посвятил всю жизнь одной женщине», — отметил губернатор.

Анна Византийская была сестрой императора Василия II. Она была отдана в жены Владимиру, который перед этим совершил поход в Крым, держал в осаде и в итоге взял принадлежащий Византии город Корсунь (так в то время назывался Херсонес Таврический). При этом одновременно с женитьбой Владимир принял христианство, а потом и крестил Русь.

О парке

Создание историко-археологического парка рядом с развалинами античного города Херсонес началось несколько лет назад. С 2020 года там велись обширные раскопки, а затем началось строительство школы искусств и филиала Международного детского центра «Артек» (уже завершены), а также нескольких музеев.