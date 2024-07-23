Конкурс «Рисуй цветами» решили продолжить

ГУП «Парки и скверы» объявил о новом этапе конкурса детских рисунков, по которым высадят цветы на городских клумбах.

Заявки в телеграм-канале предприятия принимают по 1 сентября, а онлайн голосование проведут с 10 сентября по 1 октября.

В этом году воплощать детские рисунки будут при помощи анютиных глазок — виол крупноцветковых. Для эскизов предлагаются растения пяти цветов — красные, оранжевые, желтые, синие и белые.

«В октябре работы победителей украсят городские клубы на проспекте Генерала Острякова», — пообещали в «Парках и скверах». Для затравки опубликовали фотографии клумб, высаженных по эскизам победителей прошлогоднего конкурса.

К слову, клумбы впечатления не производят. Увидеть маяк, Памятник затопленным кораблям и оранжевую звезду на фото трудно, даже зная, что было изображено на эскизах юных ландшафтных дизайнеров.