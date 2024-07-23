Беспилотники атаковали порт «Кавказ»

Как сообщил 23 июля в соцсетях губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев, «Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший».

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года паромная переправа через Керченский пролив перевозит только военные грузы, скоропорт и товары первой необходимости. Остальные грузовики добираются в Крым через Мариуполь.