Украл для жены автомат с жевательной резинкой

В Сакском районе участковым задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в краже торгового автомата, предназначенного для продажи жевательной резинки и игрушек в капсулах.

Молодой человек не имеет постоянного места работы и злоупотребляет спиртными напитками. Свою вину он признал. Объяснил, что так собирался порадовать жену.

В настоящее время подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания, ему назначен административный арест за нанесение побоев своей супруге. В рамках уголовного дела о торговом автомате мера пресечения будет ему назначена судом позже.

Торговый автомат был возвращен законному владельцу, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.