Ученые отправились в экспедицию на берег Азовского моря

В экспедиции принимают участие научные сотрудники вуза в области туризма, рекреации и ландшафтоведения.

«Сейчас проходит экспедиционный этап. Мы проводим уточнение природных особенностей территории, а также анкетирование рекреантов, отельеров и местных администраций. Нами был собран уникальный фактический материал. Мы выявили, что имеющиеся базы отдыха практически не пользуются возможностями интернет-ресурсов для рекламы и продвижения своих средств размещения», — рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

Работы велись в Херсонской области. В рамках проекта специалисты определили два крупных перспективных туристско-рекреационных района — Генический и Арабатский, а также описали восемь туристско-рекреационных подрайонов.

Также научные сотрудники исследовали Арабатскую стрелку. В ходе работы был проведен анализ более 100 км пляжей Азовского моря и побережья Сиваша, выявлены обрывистые и абразионные берега на полуострове Чокрак и Семеновский, зафиксированы действующие артезианские скважины, а также отмечены проблемные вопросы — несанкционированные свалки и некачественные дороги.

Экспедиция проводится Крымским федеральным университетом и Русским географическим обществом при поддержке Агентства стратегических инициатив.