Со вторника температура придет в норму

Днем столбики термометров будут достигать отметки в 29-32 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге европейской России, где наблюдались сумасшедшие температуры, в понедельник еще ожидается 33-37 градусов, со вторника температура понизится практически на 8-10 градусов. В Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье, Симферополе, Астраханской и Волгоградской областях температуры будут составлять 29-32 градуса», — сказал он.

По словам метеоролога, такие температуры не будут выходить за пределы нормы для указанных регионов. Как пояснил Р.Вильфанд, со вторника на юг России придут умеренно прохладные воздушные массы, что приведет к небольшому похолоданию.

Севастопольский гидрометцентр также сообщает о снижении жары. 23-24 июля температура воздуха ночью 21-23°С, днем 29-31°С, 25 июля — ночью 20-22°С, днем 28-30°С.