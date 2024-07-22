Россияне будут жить еще дольше

Доработанный нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» Минздрав РФ представит в начале августа. Ожидается, что к 2036 году средний возраст жизни россиян составит 81 год, сейчас он достигает 73,5 года.

«Правительство завершает формирование национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Его доработанная версия должна быть представлена Минздравом к началу августа 2024 года. Главная цель национального проекта — достижение новых показателей долголетия граждан», — сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

По задумке, нацпроект поможет увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году — до 81. При этом речь должна идти еще и об ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Что планируется сделать

Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» стартует в России с 2025 года. Он будет охватывать все сферы здравоохранения — от первичного звена до реабилитации, включая спорт. Сейчас эти задачи решает нацпроект «Здравоохранение», который реализуется по решению президента с 2019 года.

Так, в рамках нацпроекта будет увеличено число бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах. В свою очередь, регионы должны разработать планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы.

Всего же в составе нового нацпроекта планируется реализация 11 федеральных проектов. Четыре из них будут посвящены помощи людям с тяжелыми заболеваниями — онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми болезнями.

Кроме того, особенный акцент сделают на расширение инфраструктуры ядерной медицины. Это направление впервые войдет в состав нацпроекта. Это позволит ставить пациентам более точные диагнозы.