Попросили самовольно не собирать помощь для СВО

Севастопольские волонтеры организовывают лотереи и распродажи, чтобы собрать помощь для участников СВО. Но недавно они заметили, что купленные или выигранные вещи продаются на популярных сайтах в три раза дороже.

«Если я еще раз узнаю, что вещи, купленные в наших благотворительных «Покупайках», перепродаются опять «в три раза занедорого», а на прилавках и в магазинчиках увижу установленные самовольно банки с нашей эмблемой и корявой надписью «Собираем на СВО», будем ругаться. Это перебор!», — написала руководитель волонтерского движения поддержки военнослужащих «Защитникам 2022» Любовь Шмиголь в соцсетях.

Возможно, делается это даже не со злого умысла, а некоторые особенно активные волонтеры таким образом пытаются собрать больше средств для военнослужащих. Но, например, коробки для сбора устанавливаются только при наличии договора, акта опломбирования и т.д. Иначе такая неправильная помощь приведет к огромному штрафу собственника магазина. Пострадает и репутация движения, от имени которого якобы происходит сбор средств.

Л.Шмиголь также сообщила о начале рейдов по городу. С понедельника, 22 июля, волонтеры проверят торговые точки, чтобы в них не было «неуставных коробок».