Помогут с зарядками для электромобилей

Инвесторам, устанавливающим зарядные устройства для электромобилей, будут возмещать до 60% средств на реализацию проектов, а не 30%, как было раньше.

В госпрограмму «Развитие энергетики» внесены изменения. В документе скорректированы параметры предоставления субсидии на технологическое присоединение зарядок к электросетям, которое стоит недешево. Теперь размер помощи может достигать 60% компенсации таких затрат, но не более 900 тысяч рублей. Ранее — до 30%, но также не более 900 тысяч рублей.

Создание инфраструктуры для электромобилей в стране предусмотрено «дорожной картой» по развитию производства и использования электромобилей. Она предполагает, что к 2030 году доля выпускаемых электромобилей в России в общем объеме производства транспортных средств достигнет 10%. Кроме того, к этому времени планируется запустить не менее 72 тысяч зарядных станций, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей стартовал в 2022 году. Сейчас в нем участвует 65 регионов страны, в том числе и Севастополь.