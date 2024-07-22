Пляжный педофил отправлен в колонию

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил 56-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июле прошлого года он совершил сексуальное преступление в отношении 11-летнего ребенка.

«В июле 2023 года 56-летний мужчина, купаясь в море совместно с 11-летней малознакомой девочкой в районе пгт Кача Севастополя, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. В последующем девочка обо всем сообщила своим родителям, которые обратились в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Педофила задержали в декабре. В июле 2024-го суд вынес ему приговор. Кроме реального лишения свободы, осужденному запрещено 10 лет работать с несовершеннолетними.

Также судом удовлетворен иск прокурора района о взыскании с виновного в пользу несовершеннолетней потерпевшей морального ущерба, причиненного преступлением, на сумму 100 тысяч руб, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.