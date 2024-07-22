Плановые отключения света отменили

На этой неделе отменили все плановые отключения, действовавшие с целью экономии электроэнергии, сообщил 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.замгубернатора Евгений Горлов.

— Мы на контакте с системным оператором, пока ограничений никаких нет на территории города. Сейчас мы работаем в штатном режиме, — сказал Е.Горлов.

По его словам, притом, что никаких прогнозов никто не дает, пока никаких ограничений в городе не вводится, обеспечивается полная подача электроэнергии.

— Чтобы жилой фонд не страдал, — сообщил Е.Горлов.

Основная причина введения графика электроснабжения на юге России — ликвидации перегруза электрических сетей, в том числе из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС 16 июля. Веерные отключения были введены на Крымском полуострове для сохранения целостности энергосистемы.

Также в Севастополе для экономии электроэнергии на прошлой неделе отключали ночное освещение и прекращали движение троллейбусов.