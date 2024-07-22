Лжезастройщику добавили срок

Ленинский районный суд Севастополя вынес новый приговор 44-летнему мошеннику, который продавал несуществующие дома в СНТ. Судебные заседания проходили в два этапа из-за большого количества обманутых.

Аферист предлагал купить жилье в садовых товариществах «Куликово поле», «Дергачи-3» и по адресу: ул. Генерала Коломийца, 28. Он снял четыре офиса в Ленинском районе, нанял персонал, размещал рекламу о продаже квартир по самой привлекательной цене, подготовил эскизные проекты и поэтажные планы многоквартирных домов и даже начал строительство.

«Застройщик» заключал предварительные договоры купли-продажи и получал от покупателей квартир деньги. Его клиенты даже не подозревали, что в садовых товариществах запрещено строить многоквартирные дома.

«В период с ноября 2017 года по декабрь 2020 года он обманул 44 потерпевших из Минска, Севастополя, Омска, Иркутска, Белой Калитвы, Курильска, Пытьяха, Можайска, Москвы, Воскресенска, Брянска и Республики Крым, причинив им ущерб на общую сумму свыше 46 млн рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Ранее суд вынес обвинительный приговор этому же предприимчивому мужчине за совершение аналогичных преступлений в отношении еще 51 потерпевшего. В итоге суд назначил ему окончательный приговор: шесть с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На имущество афериста, которое оценили в 25 млн рублей, наложен арест. Его недвижимость продадут, а вырученные средства отдадут потерпевшим в счет возмещения ущерба.