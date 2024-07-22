Из-за лесных пожаров посещение лесов ограничили

Ограничение посещения лесов в Севастопольской зоне ограничили приказом Севприроднадзора, сообщила 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова. Приказ вступает в силу 26 июля.

Приказом ограничивается въезд на территорию Севастопольского лесничества транспортных средств, за исключением имеющего отношение к лесопожарным и оперативным службам, пожарным частям, аварийно-спасательным службам, служебного транспорта Севприроднадзора и его подведов, а также транспортных средств лесопользователей, имеющего в аренде лесные участки. Также въезд разрешен транспортным средствам граждан, следующих через территорию Севастопольского лесничества к местам своего постоянного жительства или арендующих участки для огородничества или садоводства, при отсутствии альтернативного доступа.

Без ограничений – 13 мест отдыха!

Без ограничений по-прежнему можно посещать следующие общедоступные места отдыха: Сапун-гора, урочища «Золотой пляж» и «Ближний пляж», места отдыха «Алсу», зона отдыха «Сухая речка», урочища Аязьма (Инжир) и «Торопова дача», скала «Парус», «Турецкую поляну», зоны отдыха «Узунджа», «Мыс Сарыч», парк «35-летия Победы», 3-й кордон.

Можно, но не все

В период ограничения на этих территориях запрещается использовать устройства, вырабатывающие электроэнергию, разводить открытый огонь, использовать мангалы, жаровни, электрогазовые плиты, примусы и т. д. (за исключением Тороповой дачи).

Кроме того, запрещен запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание твердых коммунальных отходов, использование сосудов с избыточным внутренним давлением для хранения сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, причаливание водного транспорта, за исключением случаев доставки граждан к местам отдыха, разрешенных к посещению и осуществление заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов.

Иначе говоря, находиться на территории можно, но пользоваться мангалами запрещено.

По информации Ю.Гавриловой, в текущем году зафиксировано 13 лесных пожаров общей площадью чуть более пять гектаров, затраты на тушение пожаров составили 202 тысячи рублей.