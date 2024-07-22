Ищут участника драки из-за гимна

Сотрудники полиции выявили в соцсетях публикацию видеозаписи, как в троллейбусе №12 неизвестный мужчина напал на пассажиров, которые громко слушали гимн Российской Федерации. По предварительным данным, инцидент произошел 20 июля, приблизительно в 22.20-22.40 в районе остановки «Горячий Хлеб».

Сообщений о данном происшествии от участников или очевидцев инцидента в УМВД России по Севастополю не поступало, сообщили в пресс-службе. Жителей города просят опознать гражданина на видео и позвонить по телефону 102.

Сотрудники полиции устанавливают личность участника инцидента и его местонахождения для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством.