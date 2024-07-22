Двухполосное движение на Матроса Кошки запустят к 1 сентября

О планах к началу осени убрать строительный забор на объекте «Подземный переход на остановке «Памятник Матросу Кошке» и запустить полноценное движение по двум полосам заявил директор городского департамента транспорта Станислав Таматаев.

— На сегодня переустройство сети коммуникаций завершено, строительная готовность подземного перехода — почти 50%. Планируем закончить объект в ноябре текущего года, — сказал руководитель гортранса 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По его словам, после восстановления движения по двум полосам останется только внутренняя отделка перехода.

— Осталось практически закончить часть монолитных работ по лифтам и отделку внутри самого подземного перехода, — продолжил С.Таматаев.

На это губернатор Михаил Развожаев поручил, когда уберут заборы, привести всю эту территорию в порядок и выполнить полное благоустройство.

— Чтобы внизу там продолжалось, а сверху было полноценно. Не оставляйте все это на финал, а то уберете все, а там останется бардак. Сделайте территорию, где у вас стройматериалы, закрытой, — сказал глава города, на что получил заверения, что к 1 сентября на объекте будет наведен порядок.

Напомним, что контракт на выполнение строительно-монтажных работ по капремонту подземного пешеходного перехода у остановки «Памятник матросу Кошке» на 292 млн рублей подписан между дирекцией по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и ООО «Дорстройкубань-19» («ДСК-19»). Ремонт должны завершить к концу ноября 2024 года.