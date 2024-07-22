Дорогу сделали, а знаки не установили

Речь идет отремонтированной дороге на Красной горке, где, по жалобам жителей, сложилась именно такая аварийно опасная ситуация.

Однако, по словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, нанесение дорожной разметки и установка знаков не является частью проекта ремонта дорог. В соответствии с классификатором ремонтных работ, знаки устанавливаются в рамках госзадания содержания дорог ГБУ «Севавтодор».

— Они устанавливаются либо в соответствии со схемой, либо с проектом организации дорожного движения. На случай, который прозвучал в эфире, на Красной горке у нас разработан проект организации дорожного движения, существует утвержденная схема, там порядка до 146 знаков, в том числе на остановках. При въезде в этот микрорайон установлен знак ограничения скорости, — постарался объяснить сложившуюся ситуацию С.Таматаев.

Он заверил, что лично был на месте, осмотрел перекресток, где произошло ДТП. Он также пояснил, что еще одной причиной случившегося ДТП, вероятно, является увеличение трафика.

— Мы сейчас актуализируем схему организации дорожного движения на участке, там будут знаки установлены, — ответил он на вопрос губернатора Михаила Развожаева. В ответ тот потребовал синхронизировать усилия всех служб, особенно там, где возникают напряженные ситуации.

— Понимаю, что это у вас по разным кассам проходит, но людям какая разница, — заметил М.Развожаев.

На всё рук не хватает

На это замгубернатора Павел Иено отметил существование определенной последовательности действий, согласно которой после ремонта будет актуализироваться проект организации дорожного движения.

— Что мешает актуализировать параллельно? Есть наше предприятие Севавтодор, которое по госзаданию занимается содержанием. Есть объем плановый дорог. Но если делается комплексное благоустройство, синхронизируйте эти работы, в первую очередь надо делать установку там. А то накатали асфальт, все радостно понеслись, но ни одного знака нет, — продолжил распекать глава города.

— В этом году мы уже разработали 500 таких схем, на все рук не хватает. Замечания приняты, синхронизируемся, подправим, расставим приоритеты, — пообещал П.Иено.