Бетонные укрытия на остановках появятся уже на этой неделе

Всего для установки укрытий на остановках общественного транспорта определено 299 мест. Кроме того, укрытия появятся в парках, скверах и на пляжах.

— 10 уже тоже готовы, привезли уже. Три уже здесь, постепенно поступают оставшиеся, — доложил 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя руководитель департамента транспорта Станислав Таматаев.

На это губернатор Михаил Развожаев распорядился действовать ритмичнее, с учетом, что укрытий надо установить сотни.

На вопрос, почему нельзя производить и поставлять бетонные бункеры в большем количестве, замгубернатора Павел Иено пояснил, что это связано с технологическими особенностями изготовления.

— Необходимо было изготовить опалубку, плюс время, чтобы железобетон встал. Технологический процесс мы ускорить не можем. Сейчас процесс запустили, изготовили оснастку, сейчас войдут в постоянный цикл производства, — пообещал П.Иено.

Глава города поручил не ограничиваться одним поставщиком, размещать заказы параллельно.

— Вы их по 10 штук что ли в неделю будете делать? Надо быстрее эту работу завершить! — сказал он.

Опыт Белгорода

Доработать и усилить меры безопасности было решено после ракетного удара по Севастополю 23 июня 2024 года. В тот день киевский режим нанес удар по городу с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.

Было решено использовать опыт Белгорода и установить на остановках общественного транспорта бетонные укрытия типа «блиндаж».

По предварительным оценкам, Севастополь нуждается примерно в 600 таких укрытиях.