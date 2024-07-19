Выписали еще троих детей, пострадавших от ракетного удара

Три ребенка, получившие тяжелые ранения 23 июня на пляже «Учкуевка» в Севастополе, выписаны из Российской детской клинической больницы. На лечении в этой московской больнице остается один из пострадавших — 15-летний мальчик.

13-летний подросток выписан домой, где он продолжит курс реабилитации. Восьмилетняя девочка и и еще один 13-летний мальчик, получившие минно-взрывные травмы и осколочные ранения, продолжат курс восстановления в федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик». С детьми работают не только реабилитологи, но и психологи.

«В спасении жизней детей участвовала большая мультидисциплинарная команда в составе врачей и среднего медицинского персонала различного профиля. Всем пациентам требовалось оперативное вмешательство. Благодаря использованию малоинвазивных методов хирургического лечения, мы смогли приступить к ранней активизации пациентов и к более ранней реабилитации», — сообщил Антон Нарбутов, заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии РДКБ, к.м.н.

В РДКБ на лечении в профильном отделении остается 15-летний подросток. 15 июля ему сделали операцию на сосудах и нервах голени, сообщили в пресс-службе больницы.

23 июня Украина совершила атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 человек получили ранения.

На лечение в московские ведущие медучреждения бортом санавиации МЧС отправили 12 детей и 10 взрослых.