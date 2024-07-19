В выборах депутатов заксобрания будут участвовать шесть партий

Севастопольская городская избирательная комиссия 18 июля зарегистрировала городской список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города третьего созыва от Регионального отделения в Севастополе Политической партии «Новые люди».

«Новые люди» — шестая партия, прошедшая процедуру регистрации своего городского списка кандидатов в Севгоризбиркоме. В ее списке 11 человек.

Всего на выборы в заксобрание заявились семь партий. Одной из них — «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в регистрации отказали из-за отсутствия необходимых документов. Поэтому в предвыборной борьбе будут участвовать: «Единая Россия», Компартия «Коммунисты России», Коммунистическая партия РФ, ЛДПР, «Новые люди» и Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия–Патриоты–За правду».

Выборы депутатов заксобрания пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. 16 депутатов избираются по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам.м