В подземно-минной галерее Панорамы будет сувенирный магазин

На Историческом бульваре, в помещении подземно-минной галереи в здании Панорамы, где прежде размещался экспозиционный зал, после ремонтно-реставрационных работ откроется сувенирный магазин.

Об этом сообщили заместитель директора по развитию Альбина Тищенко и начальник отдела капитального ремонта и реставрации музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.

Речь идет о том самом помещении, что относительно недавно реставраторы обнаружили несколько ниш, заложенных прежде и потому не эксплуатировавшихся.

— Это и раньше было небольшим экспозиционным пространством, но теперь здесь расположится сувенирный магазин, — сказала А.Тищенко.

По ее словам, в нишах предполагается разместить музейные предметы из фондовой коллекции, они наполнят пространство. Основную же часть помещения займет сувенирный магазин.

— Таким образом, экскурсионный маршрут будет завершаться тем, что гости после осмотра полотна панорамы смогут зайти в магазинчик и выбрать себе сувениры на память, — сказала замдиректора.

По словам В.Чеботько, в настоящее время в здании Панорамы продолжаются работы по реставрации наружных фасадов и внутренней отделке.

Полностью проведено инъекцирование фундаментов здания, полностью заменены инженерные системы, в том числе вентиляция, отопление, водоснабжение. Также заменена медная кровля, остекление светового фонаря, электропроводка, слаботочные системы.

Перед началом работ внутри здания полотно Панорамы и предметный план были защищены специальными покрытиями для их сохранности. После завершения ремонтно-реставрационных работ защита будет снята, а специалисты художественного научно-реставрационного центра имни Грабаря приступят к реставрации полотна и предметного плана. Будут восстановлены красочные слои, проведена частичная реставрация покрытий, большие работы будут проведены на предметном плане.

Бюсты на фасаде здания также реставрируют: их расчищают от пыли, восстанавливают утраты, если такие есть.

— Реставрацию здания планируется завершить в 2024 году, после того, как придут сюда реставраторы, будем смотреть по срокам, — уточнила А.Тищенко.

По ее словам, первые экскурсанты предположительно смогут зайти в здание Панорамы в конце 2025-начале 2026 года.