У губернатора Севастополя появились дом, баня и сарай-гараж

Севгоризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов, участвующих в выборах в Законодательное собрание Севастополя. Есть там и данные о доходах и недвижимости губернатора.

Список кандидатов в депутаты от Севастопольского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был зарегистрирован избирательной комиссией 17 июля. В составе списка 24 человека. Возглавляет его губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вместе с данными о кандидатах, Севгоризбирком опубликовал и сведения об их доходах. Есть там и данные о губернаторе.

Напомним, что в конце 2022 года на время СВО было отменено обязательное публичное декларирование доходов чиновников. Последние открытые сведения о доходах и имуществе М.Развожаева относятся к 2021 году. Поэтому было интересно сравнить эти данные с новыми.

Доход губернатора Севастополя за 2023 год, указанный на сайте Севгоризбиркома, — 5,097 млн рублей. Это зарплата и проценты от банковских вкладов. Для сравнения в 2021 году доход составлял 2,62 млн рублей, в 2020-м — 2,09 млн.

У М.Развожаева сохранилась квартира в Москве площадью 75,4 кв.м. Сведения об имуществе жены и детей Севгоризбирком не приводит. Но надеемся, что они так же продолжают владеть квартирой в Севастополе площадью 79,4 кв.м, как это было в 2021 году.

За два прошедших года М.Развожаев приобрел в Севастополе земельный участок в 3,9 соток, дом в 184,5 кв.м, баню 3,9 кв.м и сарай-гараж 24,2 кв.м. Но владеет он этим не полностью, ему принадлежит лишь 5/6. Указано, что всё это недвижимое имущество было приобретено в рамках одной сделки на общую сумму 25 млн рублей.

Еще у губернатора шесть счетов в банках: РНКБ, Сбербанке и ВТБ. На них в общей сумме лежит 1,666 млн рублей.

Транспортных средств у М.Развожаева нет. Но в прежних его декларациях было указано, что супруга владеет автомобилем Nissan Murano.

Выборы депутатов заксобрания пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. 16 депутатов избираются по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам.