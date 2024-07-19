Трудовым мигрантам рассказали, как себя вести

В рабочей встрече участвовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю, представители департамента внутренней политики правительства города и сами трудовые мигранты. Обсуждались вопросы межэтнического и межконфессионального согласия, противодействия экстремизму и терроризму, ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, соблюдения общепринятых норм поведения, а также уважения к культуре и традициям страны и Севастополя.

Все иностранные граждане. присутствовавшие на мероприятии, получили «Карманный справочник трудового мигранта» и профилактические буклеты, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.