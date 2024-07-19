Стал стобалльником на повторном ЕГЭ

Впервые проведенная сдача экзамен ЕГЭ в дополнительный день обернулась стобалльным результатом для севастопольца Александра Соляника – выпускника лицея-предуниверсария СевГУ. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Молодой человек рискнул улучшить свой результат, пойдя на повторную сдачу профильной математики, и на этот раз не ошибся ни разу.

Школьные учителя характеризуют молодого человека, как целеустремленного и талантливого юношу, увлеченного математикой, физикой и программированием.

Юноша хочет и далее изучать физику. Максимальный результат по математике ему был нужен для того, чтобы повысить свои шансы на поступление в выбранный им вуз.

А.Соляник стал 25-м стобалльником в Севастополе, 11 из них получили максимальный балл по профильной математике.

Согласно статистике Рособрнадзора, эксперимент с пересдачей ЕГЭ, который проходил 4 и 5 июля, оказался успешным. На повторный экзамен пришли 105 тысяч выпускников.

В итоге, свои результаты улучшили 73% выпускников, некоторые улучшили прежний результат до максимального.

Особенно интересен случай школьницы из Петропавловска, которая улучшила свой результат по литературе с 54 до 100 баллов.

При этом есть и те, кому улучшить свою балльность не удалось, таких 9%, для еще 18% риск, к сожалению, оказался не оправданным.

Больше половины (51%) решившихся на пересдачу сделали это для преодоления минимального порога, и примерно 50% это удалось.