Стал стобалльником на повторном ЕГЭ
Впервые проведенная сдача экзамен ЕГЭ в дополнительный день обернулась стобалльным результатом для севастопольца Александра Соляника – выпускника лицея-предуниверсария СевГУ. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Молодой человек рискнул улучшить свой результат, пойдя на повторную сдачу профильной математики, и на этот раз не ошибся ни разу.
Школьные учителя характеризуют молодого человека, как целеустремленного и талантливого юношу, увлеченного математикой, физикой и программированием.
Юноша хочет и далее изучать физику. Максимальный результат по математике ему был нужен для того, чтобы повысить свои шансы на поступление в выбранный им вуз.
А.Соляник стал 25-м стобалльником в Севастополе, 11 из них получили максимальный балл по профильной математике.
Согласно статистике Рособрнадзора, эксперимент с пересдачей ЕГЭ, который проходил 4 и 5 июля, оказался успешным. На повторный экзамен пришли 105 тысяч выпускников.
В итоге, свои результаты улучшили 73% выпускников, некоторые улучшили прежний результат до максимального.
Особенно интересен случай школьницы из Петропавловска, которая улучшила свой результат по литературе с 54 до 100 баллов.
При этом есть и те, кому улучшить свою балльность не удалось, таких 9%, для еще 18% риск, к сожалению, оказался не оправданным.
Больше половины (51%) решившихся на пересдачу сделали это для преодоления минимального порога, и примерно 50% это удалось.