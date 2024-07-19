Пляжи снова работают с нарушениями

Прокуратура Севастополя в разгар купального сезона выявила нарушения практически на всех пляжах Гагаринского района. В числе нарушений — водоросли, а для инвалидов не создано никаких условий.

На пляже «Аквамарин» душевые кабинки и раздевалки для инвалидов не имеют кнопки для вызова персонала, нет полок для вещей и одежды, отсутствует настил для заезда инвалидов-колясочников в душевую, нет специально оборудованных туалетов. Кроме того, вся прибрежная территория завалена водорослями. Семь торговых точек на пляже работают без разрешительных документов, да еще и в местах, где они не должны быть. А это уже грубое нарушение. Аналогичные проблемы оказались на пляжах «Омега», «Песочный», «Парк Победы», «Песочная бухта», «Солнечный».

Год назад прокуратура проводила подобную проверку. Замечания были сделаны тем же пляжам и по тому же поводу.

Что должно быть на пляже

На портала «Роскачество» опубликована наглядная информация, как на самом деле должны выглядеть пляжи. Оказывается, у входа операторы обязаны разместить информационное табло с указанием категории пляжа. Синий флаг означает первую категорию, зеленый — вторую, а желтый — третью.

Отличий немного: пунктов медицинской помощи может не быть только на пляже третьей категории, а на пляжах первой категории дополнительно необходимо разместить пляжные дорожки для людей с ограниченными возможностями.

На всех пляжах должны быть спасательные посты, стойки со спасательными кругами и «спасательными концами Александрова» через каждые 50 метров, средства связи с экстренными службами, туалеты, душ, кабины для переодевания и 20% свободной территории для свободного размещения пляжных принадлежностей.