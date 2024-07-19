Осквернивший Вечный огонь мужчина должен это искупить

Мужчина приговорен к девяти месяцам исправительных работ и из его зарплаты будет удерживаться 15% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Около часа ночи 12 апреля 2024 года нетрезвый мужчина, не имеющий в Севастополе определенного места жительства, осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг, в очередной раз напомнили в пресс-службе прокуратуры. О происшествии в полицию сообщил очевидец. Позже правонарушитель свой поступок объяснил тем, что «выпил и в голову стукнуло».