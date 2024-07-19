Обсудили строительство важных для города объектов

Ход и сроки строительства важных для города федеральных объектов программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» обсудили в ходе встречи генерального директора публично-правовой компании «Единый заказчик» Карена Оганесяна и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом глава Севастополя написал в своем телеграм-канале.

Хотят благоустроить Исторический бульвар пораньше

В числе наиболее важных объектов — те, что ремонтируются и реставрируются на Историческом бульваре. На сегодня Минкульт уже завершил реставрацию памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову, генералу Э.И. Тотлебену, воинам Язоновского редута, воинам 4-го бастиона, Л.Н. Толстому, памятного места подземно-минной войны периода обороны Севастополя 1854–1855 гг., мемориального обозначения батареи №38 Костомарова, мемориального обозначения нахождения батареи №20, мемориального обозначения нахождения батареи №120.

ППК «Единый заказчик» также в начале года получил разрешение на ввод в эксплуатацию четырех зданий на Историческом бульваре, в том числе музей И.Д.Папанина, туристический информационный центр, склад сувенирной продукции и корпус музея Рубо-Тотлебена.

По прежнему остро стоит вопрос о благоустройстве территории, деньги на эти цели в госпрограмме заложены на период 2025-2027 гг.. Однако участники беседы пришли к выводу, что хотя средства и выделены только на следующий год, можно было бы попробовать начать благоустроительные работы уже в этом году, с соответствующим сокращением сроков выделения финансирования. Дабы завершить объект в более короткие сроки.

Фондохранилище для Херсонеса построят в конце года

Речь идет о здании фондохранилища для историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Строительно-монтажные работы там уже завершены, сейчас выполняется пусконаладка инженерных систем. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Студенческие общежития достроят к 2026 году

Еще одной темой обсуждения стало строительство общежитий СевГУ, где работы идут весьма впечатляющими темпами. Завершить строительство предполагается к 2026 году.