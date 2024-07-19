Общественные пространства благоустроят к декабрю

ГБУ «Парки и скверы» заключило контракты на благоустройство 10 общественных пространств, за которые севастопольцы проголосовали в прошлом году.

Работы по благоустройству зеленых зон ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Девять контрактов достались одному подрядчику — ООО «Монтаж-Строй». Только один контракт стоимостью почти 19 млн рублей заключен со строительной компании «Тектум». Завершить работы планируется до 13 декабря, но в самом контракте указано, что сдать объект нужно до первого ноября. Компания «Монтаж-Строй» также должна сдать все объекты в ноябре, но не позже середины декабря.

В июне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что работы уже идут на четырех территориях. Одна из них — зеленая зона на проспекте Октябрьской революции между домами №26 и №32. Там уже расчищена территория и прокладываются инженерные сети.

Кроме того, благоустройство началось в сквере у мемориала «Погибшим односельчанам» в Любимовке. В сквере будут дорожки с резиновым покрытием и площадка для тихого отдыха и проведения патриотических мероприятий и выставок. Работы в этом сквере самые дорогие — стоимость контракта составила почти 35 млн рублей.

Уже идут работы в Парке 50-летия Октября в Хмельницком (стоимость контракта почти 18 млн) и на территория у спортплощадки в районе дома №24 на улице Ветвистой в Солнечном (34 млн рублей).

На очереди — благоустройство сквера вокруг пруда «Зеленуха» в Орлином, сквера у Центрального рынка, зеленых зон в селах Родное, Фронтовое, Вишневое и сквера на ул.Шевкопляса в Инкермане.