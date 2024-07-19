Энтеровирус активизируется летом

Из года в год с августа по октябрь, когда морская вода прогревается до 25-27 градусов, в Севастополе отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

В нынешнем июле, по данным Роспотребнадзора, уже зарегистрированы два случая заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей до 14 лет.

Это не удивительно: энтеровирусные инфекции, представляющие группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, особенно распространены в детских коллективах. Речь идет об инфекционных болезнях, вызываемых кишечными вирусами.

От легкой лихорадки до тяжелых менингитов

Симптомы заболеваний — от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов. В их числе серозный вирусный менингит, который является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции. Заболевание может проявляться спорадическими случаями и локальными вспышками, чаще, именно в детских коллективах.

В Роспотребнадзоре отмечают мировую тенденцию к активизации энтеровирусной инфекции, география этого вида заболевания охватывает все страны мира. Инфекция проникает в человеческий организм через слизистые оболочки верхних дыхательных путей или пищеварительного тракта. Там вирус размножается, накапливается и вызывает местную воспалительную реакцию, которая проявляется симптомами герпетической ангины, ОРЗ, фарингита или кишечной дисфункции. Заболевание распространяется очень быстро, через кровь разносятся по всему организму, оседая в различных органах и тканях.

Источником инфекции могут стать больные и вирусоносители, в том числе бессимптомные. Инкубационный период составляет от двух до 10 дней, чаще 3-4 дня. Заразиться можно воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем.

Поскольку уже в инкубационном периоде (с момента заражения до появления первых симптомов заболевания) идет размножение и накопление вируса в слизистой ротоглотки и желудочно-кишечного тракта, больной выделяет вирус в небольшом количестве уже на данном этапе. Максимальное выделение отмечается в первые дни заболевания. Срок заразного периода может длиться 3-6 недель, реже дольше. Важную роль в распространении инфекции играют бессимптомные носители (чаще дети раннего возраста) и выздоравливающие, которые продолжают выделять вирусы.

Важно знать, что заболевание ЭВИ начинается остро, с подъема температуры до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения для окружающих, и обратиться к врачу.

Для профилактики необходимо:

— использовать для питья только кипяченую или бутилированную воду;

— мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

— обеспечить индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;

— перед употреблением в пищу фрукты, ягоды и овощи необходимо вымыть и обдать кипятком;

— употреблять в пищу доброкачественные продукты;

— не приобретать пищевые продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах;

— купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

— при контакте с больным энтеровирусной инфекцией необходимо наблюдать за состоянием своего здоровья и при появлении каких-либо жалоб немедленно обратиться к врачу.