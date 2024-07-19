Держатели карт «СВОи» от ПСБ могут воспользоваться правом бесплатного проезда в городском транспорте Севастополя

ПСБ в Севастополе расширил функционал электронного удостоверения ветерана боевых действий – банковской карты «СВОи». Теперь ее можно использовать для бесплатного проезда в городском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси).

Чтобы пользоваться льготой с помощью карты «СВОи» от ПСБ, владельцам необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения города Севастополя либо в ближайший МФЦ с заявлением на бесплатный проезд с использованием электронного удостоверения. После внесения карты в терминальную инфраструктуру транспортных перевозчиков ей можно пользоваться так же, как и социальной: для бесплатного проезда ее нужно приложить к валидатору в транспорте или передать водителю (кондуктору) для отметки в терминале.

«В Севастополе ПСБ — единственный банк, который оформляет и выдает электронные удостоверения ветерана боевых действий. Мы постоянно работаем над расширением функционала карты «СВОи», чтобы сделать ее использование для владельцев еще более полезным и удобным. Помимо бесплатного проезда в общественном транспорте, при предъявлении карты также можно получить другие льготы и скидки, положенные ветеранам боевых действий в соответствии с законодательством. Кроме того, ПСБ предоставляет держателям повышенный кешбэк и бесплатное снятие наличных до 3 млн рублей в любом банкомате страны», — отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

ПСБ первым в России начал выпуск электронного удостоверения ветерана боевых действий «СВОи» в виде банковской карты. Новый формат объединил функционал сразу трех носителей: бумажного удостоверения, социальной и банковской карт. Благодаря тому, что в новом электронном документе содержится вся необходимая для получения социальных гарантий информация, процесс оформления льгот для держателя карты максимально упрощается.

Оформить карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ в Севастополе.