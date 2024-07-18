Развязку «Огурец» предлагают обложить габионами

Исследователи из СевГУ полагают, что такое решение — самое оптимальное для уменьшение шумов от транспортного потока на развязке на 5-м км Балаклавского шоссе.

С сентября 2023 года авторы исследования — студенты направления «Техносферная безопасность» Ю.Витусевич и Е.Калюжная под руководством преподавателя СевГУ С.Гутник проводили серию замеров уровня шума в районе развязки на 5-м км. Результаты оценивали по основным показателям качества санитарных норм с применением физических методов анализа.

Пятый километр был выбран не случайно: в непосредственной близости к дороге находятся жилые дома, здесь строится крупная транспортная развязка. Транспортный поток увеличится, вместе с ним увеличится и уровень шума.

Для замеров исследователи использовали шумомер-анализатор первого класса точности, который позволяет фиксировать уровни инфразвука, звука и ультразвука в диапазоне частот 1-40000 Гц. Полученные данные сравнили с санитарными нормами. Оказалось, что шумовое загрязнение на «Огурце» серьезно превышает норму.

«Шумовое загрязнение среды существовало всегда, но в последние годы особенно обострилась ситуация с шумом, создаваемым автомобильным транспортом из-за значительно возросшей интенсивности дорожного движения. Возросли мощности двигателей, что также послужило причиной увеличения транспортного шума. Полной мерой шумовое загрязнение касается Севастополя», — обобщили результаты исследователи в статье, опубликованной в сборнике Всероссийской научно-практической конференции для аспирантов, студентов и молодых ученых «Современные технологии: проблемы и перспективы».

Авторы работы отметили, что есть способы снизить негативное воздействие без капитальных вмешательств. А самый эффективный вариант — шумозащитный экран из габионов — корзин из заполненной камнями оцинкованной сетки. Для эстетики возможно озеленение самих экранов и высадка можжевельника со стороны домов. Со временем деревья смогут снизить уровень шума еще на 5-6 дБ.

«Были проведены расчеты, с помощью которых получили оптимальную высоту шумозащитного экрана равную пяти метров. Благодаря совокупности такой высоты и материала экрана, мы получим лучшую эффективность в снижении шума», — заключают исследователи.